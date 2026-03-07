El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, O Porriño se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 63% y aumentando hasta un 70% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrará una racha máxima de 8 km/h, aumentando a 20 km/h hacia el mediodía. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:31 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá apreciar el paisaje natural de la zona.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día agradable, con temperaturas moderadas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La combinación de sol y temperaturas suaves hará que sea un día muy placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

