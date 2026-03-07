El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas de 8 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados entre las 02:00 y las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 13:00 horas y un máximo de 14 grados hacia las 17:00 horas.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Las primeras horas estarán marcadas por nubes altas, pero a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con más intensidad. Desde las 02:00 hasta las 06:00 horas, se prevé un cielo despejado, lo que favorecerá la sensación de calidez a medida que la temperatura suba. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes que podría generar un ambiente más gris.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Mos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% hacia las 17:00 horas. Esta humedad, combinada con las temperaturas, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a noreste, manteniendo velocidades similares, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que contribuirá a un tiempo fresco y cómodo. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.