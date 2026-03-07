El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frías de la madrugada.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de cielos despejados y poco nubosos, lo que favorecerá la sensación de calidez. La humedad relativa se mantendrá en torno al 64% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta un 75% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. Los cielos seguirán siendo poco nubosos, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:31 horas. En resumen, el día de hoy en Moraña se presenta como una jornada tranquila y agradable, perfecta para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.