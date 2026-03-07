El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando un 80% hacia el final del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente durante las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la humedad tenderá a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:31. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un momento ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente soleado con temperaturas frescas, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.