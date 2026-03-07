El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, que se mantendrá despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, y se espera que alcancen su punto máximo hacia la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 14 grados. Esta variación térmica sugiere que será un día agradable, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la primera parte de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes y visitantes de Moaña pueden disfrutar de un día seco y soleado. La salida del sol está programada para las 08:00, mientras que el ocaso se producirá a las 19:32, brindando una buena cantidad de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por la costa o explorando los alrededores.

