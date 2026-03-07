El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando de un estado despejado a poco nuboso y finalmente a nuboso hacia la noche. Las nubes altas se harán más evidentes, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Meis podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% por la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 9 y 20 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, podría ser notable en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 08:00, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 19:31, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este es un buen momento para aprovechar actividades al aire libre, como paseos o deportes, antes de que la temperatura descienda por la noche.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, con cielos despejados en la mañana, un aumento gradual de nubes por la tarde y temperaturas agradables. Sin lluvias a la vista, es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

