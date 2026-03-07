El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, aunque las nubes altas podrían hacer su aparición, sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el fresco matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando hasta un 76% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que garantiza un ambiente seco y propicio para disfrutar de la naturaleza.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 16 y los 41 km/h, predominando del noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir al exterior tomen en cuenta estas condiciones de viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 08:00 y el ocaso será a las 19:32, lo que nos brindará un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, hoy en Meaño se presenta como un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo que se mantendrá despejado y sin riesgo de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.