El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la noche, el cielo se mantuvo poco nuboso, lo que permitió disfrutar de un ambiente despejado. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo continúe con esta tendencia, alternando momentos de poco nuboso y despejado, especialmente en las primeras horas de la mañana y hasta el mediodía.

Las temperaturas en Marín oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleva, alcanzando los 14 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea bastante agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 29 km/h. Las rachas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es aconsejable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la escasa nubosidad que caracterizan esta jornada de marzo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.