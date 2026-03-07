El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 3 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 9 grados en la tarde.

La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -1 grado. A medida que avance el día, la sensación térmica mejorará ligeramente, alcanzando hasta 7 grados en la tarde. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que se mantendrá en torno a los 15-25 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h en las horas más activas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad de precipitación ligera en la tarde, con un índice de probabilidad del 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la mayor parte del día se mantendrá seco, lo que permitirá que los habitantes de Lalín realicen sus actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

La visibilidad se verá afectada en algunos momentos por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias significativas, la sensación térmica puede ser más baja de lo habitual, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.