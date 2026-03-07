El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando ligeramente hasta alcanzar un 76% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de la isla podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará del noreste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 8 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 19:32, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas, ideal para disfrutar en la costa.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se perfila como uno de esos días primaverales que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza. Con cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias, es una excelente oportunidad para pasear por la isla, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Recuerde llevar una chaqueta ligera para la tarde y disfrutar de lo que la isla tiene para ofrecer en este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.