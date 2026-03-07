El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados, con una ligera variación que podría llevarlas a 8 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será bastante alta, alcanzando un 70% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del norte a una velocidad de 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en las primeras horas del día.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 15:00 horas. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más cálida. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 19:33.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de A Guarda.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 76% al final del día. El viento seguirá soplando del norte, aunque su intensidad disminuirá, lo que hará que la noche sea más tranquila.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.