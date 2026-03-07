El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas frescas y cielos predominantemente poco nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El estado del cielo será mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A lo largo de la jornada, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones de humedad relativa se mantendrán en torno al 64%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día seco y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Gondomar pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, aumentando a lo largo del día. En las horas centrales, se espera que la velocidad del viento llegue a los 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Sin embargo, por la tarde, el viento disminuirá ligeramente, manteniéndose en torno a los 21 km/h.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:32, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y sin lluvias. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 9 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno y agradable.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día de clima estable, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol de marzo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.