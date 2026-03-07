El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La sensación térmica se mantendrá por debajo de la temperatura real en las primeras horas, con valores que podrían llegar a ser de hasta -1 grado . Sin embargo, a medida que el día progrese, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 7 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas sean frescas, la percepción del frío será menos intensa a medida que el sol esté más presente.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y hasta el mediodía. Sin embargo, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría coincidir con el aumento de la nubosidad. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Forcarei lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante la tarde.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose alrededor de los 6 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las horas nocturnas, especialmente en las áreas más bajas y húmedas de la región. Por lo tanto, se aconseja precaución a los conductores y peatones durante la noche.
En resumen, Forcarei experimentará un día fresco con cielos cambiantes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de viento y temperaturas frescas hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita