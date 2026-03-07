El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La sensación térmica se mantendrá por debajo de la temperatura real en las primeras horas, con valores que podrían llegar a ser de hasta -1 grado . Sin embargo, a medida que el día progrese, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 7 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas sean frescas, la percepción del frío será menos intensa a medida que el sol esté más presente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y hasta el mediodía. Sin embargo, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría coincidir con el aumento de la nubosidad. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Forcarei lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose alrededor de los 6 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las horas nocturnas, especialmente en las áreas más bajas y húmedas de la región. Por lo tanto, se aconseja precaución a los conductores y peatones durante la noche.

En resumen, Forcarei experimentará un día fresco con cielos cambiantes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de viento y temperaturas frescas hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.