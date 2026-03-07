El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados , con una humedad relativa del 71%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 11 grados, manteniéndose en torno a los 10 grados en las horas posteriores. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando hasta un 80% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A lo largo de la jornada, el cielo se irá cubriendo progresivamente, pasando de un estado poco nuboso a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se anticipan condiciones severas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un entorno natural sin interrupciones. En resumen, A Estrada vivirá un día mayormente nublado, fresco y seco, con temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.