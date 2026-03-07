El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. Durante la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 7 grados , lo que es típico para esta época del año. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 8 grados a media mañana y llegando a un máximo de 12 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 61% en la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá un poco más seco a medida que el día avanza, lo que puede resultar en una sensación de mayor confort, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones, especialmente si están en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:31. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.