El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 57-58%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará poco nuboso hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 10 grados a las 11 de la mañana. La brisa del noreste se sentirá con una velocidad moderada, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad relativa comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 63% hacia el mediodía.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente a partir de la 1 de la tarde, cuando se prevé que las nubes altas comiencen a cubrir el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. La brisa del noreste seguirá siendo predominante, con ráfagas que podrían llegar a los 43 km/h en las horas más activas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto y muy nuboso, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 8 de la tarde. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 71% hacia las 9 de la noche. Las condiciones de viento se mantendrán constantes, con velocidades que oscilarán entre 30 y 36 km/h.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un inicio soleado y fresco, seguido de un aumento en la nubosidad a medida que avanza la tarde. Las temperaturas serán agradables, aunque la sensación de frescura se verá acentuada por el viento del noreste. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante gran parte del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.