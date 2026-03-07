El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la humedad podría llegar a un 70% hacia la tarde, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los habitantes de Cangas se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y a la brisa que se sentirá, sobre todo en las zonas costeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 19:32, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, el día de hoy en Cangas se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Sin embargo, es importante estar preparados para el viento y las posibles variaciones de temperatura a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.