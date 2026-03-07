El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 76% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Se prevé que las rachas máximas alcancen hasta 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender a partir de las 18:00 horas, alcanzando los 11 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:32, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su claridad y ausencia de lluvias.

En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente relajarse en un parque. La combinación de un cielo despejado y temperaturas templadas hará que este día sea ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

