El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:59. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 10 grados a media mañana, manteniéndose en torno a los 11 grados durante la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 20 km/h. En las primeras horas, la velocidad del viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esta brisa puede ser refrescante, pero también es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas y poco nuboso, lo que podría dar paso a un ambiente más nublado hacia la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 10 y 8 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un ocaso a las 19:31. La humedad aumentará, alcanzando un 79% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del noreste. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá lluvias que interrumpan los planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.