El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 56% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 29 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 38 km/h durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en zonas expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante este aumento en la velocidad del viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 19:32, ofreciendo una hermosa puesta de sol para aquellos que deseen disfrutar de este espectáculo natural.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.