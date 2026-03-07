El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Barro se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 9 grados a las 10 de la mañana. La brisa del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, aportará un ligero alivio a la frescura matutina.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 12 del mediodía, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará poco nuboso y, posteriormente, nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 13 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. La humedad relativa comenzará a aumentar, alcanzando un 66% hacia las 4 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Barro podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

A medida que se acerca la noche, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con temperaturas que caerán a 11 grados hacia las 7 de la tarde. La brisa del noreste continuará, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas del viento. La humedad aumentará, alcanzando un 80% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . Sin lluvias a la vista, es un día ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar preparado para las temperaturas más frescas de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.