El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 13 km/h. A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 59% y el 74% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente luminoso. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará a estar poco nuboso y, en algunos momentos, nuboso. A pesar de este cambio, las condiciones seguirán siendo favorables para actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente desde el noreste, alcanzará su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas expuestas. Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

El ocaso se producirá a las 19:32, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable. En resumen, Baiona disfrutará de un día sin lluvias, con temperaturas moderadas y un cielo que, aunque variará a lo largo del día, no afectará las actividades diarias. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.