El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que rondará el 65%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos poco nubosos y temperaturas que alcanzarán los 8 grados a media mañana. La brisa será ligera, con vientos provenientes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea agradable para realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, aunque se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 54%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, con rachas que podrían llegar a los 42 km/h, especialmente en las horas más activas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y agradable. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% hacia el final del día.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente soleado y agradable, con temperaturas moderadas y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.