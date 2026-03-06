El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones atmosféricas que se mantendrán estables a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 25 y 40 km/h, alcanzando rachas de hasta 51 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

Respecto a las precipitaciones, el pronóstico indica que no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque hay una pequeña posibilidad de lloviznas en la mañana, con un 10% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin interrupciones por agua, lo que permitirá disfrutar de las actividades cotidianas sin mayores inconvenientes.

La visibilidad será buena en general, aunque la presencia de nubes podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura nubosa, pero aún así, se podrá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con un viento notable del norte y sin precipitaciones significativas. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad, aprovechando la tranquilidad que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.