El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama meteorológico variado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse al salir.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo pero sin grandes probabilidades de precipitaciones significativas. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 69% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A lo largo de la mañana, la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo notable.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros. En las horas centrales del día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados, aunque se mantendrá en torno a los 10 grados durante gran parte de la jornada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula, lo que significa que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras, aunque escasas, se mantendrá en el aire, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes.

La puesta de sol se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente gris y fresco, podría ofrecer algunos claros hacia el final de la jornada. Los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar un paraguas a mano, pero también disfrutar de momentos de calma y claridad en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.