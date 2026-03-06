El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro entre la densidad de las nubes. La temperatura oscilará entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto es indicativo de un ambiente húmedo, que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en los momentos más intensos. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y nulas en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán un factor significativo en la jornada. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente por la mañana, cuando la posibilidad de lluvia es ligeramente mayor.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:30, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo de luces, aunque la nubosidad podría limitar la visibilidad de un atardecer espectacular.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y un ligero riesgo de lluvias en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan en capas y estén preparados para un día de clima variable, manteniendo siempre a mano un abrigo ligero y un paraguas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.