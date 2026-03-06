El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias escasas en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá mayormente cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 5 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 6 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 20% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 25% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con registros de 0.4 mm en las primeras horas y condiciones de "Ip" (posibilidad de lluvia) en otros periodos, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y esporádica.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esta brisa fresca contribuirá a una sensación térmica que podría descender a 1 grado en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que la temperatura ambiente se eleva. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 2 a 3 grados durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que los residentes se sientan más fríos de lo que indica el termómetro.

A lo largo del día, la nubosidad persistente y las temperaturas frescas invitarán a los habitantes a abrigarse adecuadamente si planean salir. Las condiciones climáticas no parecen propicias para actividades al aire libre prolongadas, aunque las lluvias no serán intensas. La visibilidad se mantendrá adecuada, pero la atmósfera grisácea podría afectar la percepción del entorno.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y ligeras posibilidades de lluvia. Los vientos del norte aportarán una sensación de frescura, haciendo que la jornada sea ideal para actividades en interiores. Se recomienda a los residentes estar preparados para el tiempo variable y disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.