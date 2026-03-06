El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo una atmósfera fresca y algo sombría. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con momentos de nubosidad variable, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 9 grados a las 00:00 y 03:00 horas, subiendo ligeramente a 10 grados entre las 01:00 y las 10:00. A partir del mediodía, se alcanzarán los 12 grados, y la temperatura máxima se registrará a las 14:00 y 15:00 horas, alcanzando los 13 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 75% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 49% hacia las 15:00. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

El viento soplará del norte, con rachas que alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde. A las 00:00, la velocidad del viento será de 13 km/h, aumentando progresivamente hasta alcanzar los 23 km/h entre las 14:00 y las 16:00. Las rachas más fuertes se registrarán a las 10:00 y 11:00, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento notable del norte. Aunque no se esperan lluvias, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar abrigo y estar preparado para un día de clima variable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la brisa fresca que acompañará la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.