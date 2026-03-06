El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Valga se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que dominarán la vista. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte, con velocidades que variarán entre 16 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidades de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, pero se espera que el resto del día transcurra sin lluvias significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la percepción del sol, que se ocultará alrededor de las 19:30 horas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con un leve riesgo de lluvias en la mañana y vientos moderados a fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el frío y el viento, y que disfruten de las actividades bajo techo si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.