El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una descripción que se mantendrá en "muy nuboso" durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de "cubierto" hacia el mediodía.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 48% y el 75%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 16 y 26 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este factor es importante a tener en cuenta, ya que puede influir en la sensación térmica y en la comodidad al aire libre.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que el día será tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen salir se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas y el viento, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el cierre de un día que, aunque nublado, se presentará sin complicaciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.