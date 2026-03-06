El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y periodos de nubosidad variable. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados durante las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance la jornada.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 8 grados, mientras que la humedad relativa se situará en niveles altos, alcanzando hasta el 78%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta los 22 km/h desde el norte, lo que podría acentuar la sensación térmica.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en su punto máximo. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 42% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más seco y cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, con un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Tomiño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la claridad del cielo.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y el viento se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fría al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:31, marcando el final de un día nublado pero sin lluvias.

En resumen, Tomiño experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un tiempo soleado. La ausencia de precipitaciones y la moderada velocidad del viento permitirán disfrutar de un ambiente agradable, a pesar de la nubosidad persistente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.