El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una precipitación estimada de 0.2 mm. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán nubladas, con temperaturas estables alrededor de los 8 grados durante la mayor parte de la jornada.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% a la medianoche y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 43 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los residentes de Soutomaior se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento, sobre todo si planean estar al aire libre.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y nula en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, las condiciones no serán propensas a lluvias significativas.
En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la noche. Las temperaturas nocturnas rondarán los 8 grados, por lo que se recomienda precaución al salir por la noche, ya que el frío se hará más notorio.
En resumen, Soutomaior experimentará un día nublado y fresco, con vientos moderados y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal, con temperaturas frescas y condiciones ventosas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos