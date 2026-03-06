El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una precipitación estimada de 0.2 mm. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán nubladas, con temperaturas estables alrededor de los 8 grados durante la mayor parte de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% a la medianoche y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 43 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los residentes de Soutomaior se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento, sobre todo si planean estar al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y nula en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, las condiciones no serán propensas a lluvias significativas.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la noche. Las temperaturas nocturnas rondarán los 8 grados, por lo que se recomienda precaución al salir por la noche, ya que el frío se hará más notorio.

En resumen, Soutomaior experimentará un día nublado y fresco, con vientos moderados y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal, con temperaturas frescas y condiciones ventosas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.