El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo inicial. A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, y se espera que las condiciones se mantengan estables, con un cielo completamente cubierto durante la mayor parte del día.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 5 grados, aumentando ligeramente a 6 grados hacia la mañana y alcanzando un máximo de 10 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, debido a la combinación de la temperatura y el viento. La sensación térmica se mantendrá en torno a 1 grado en las primeras horas, aumentando a 10 grados en el periodo de la tarde, pero descendiendo nuevamente hacia la noche.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 19 y 35 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en la velocidad hacia la tarde y la noche. Las rachas máximas se esperan en torno a los 40 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad baja de lluvias significativas, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin precipitaciones, lo que permitirá que los residentes de Silleda realicen sus actividades al aire libre con precaución, aunque es recomendable llevar un paraguas por si acaso.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo, aunque algo desapacible debido a la nubosidad y el viento. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:28, marcando el final de un día gris y fresco en Silleda.

