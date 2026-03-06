El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, alcanzando los 10 grados a media mañana y subiendo ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 55% y el 80% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una humedad del 72%, aumentando a un 80% en la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del norte, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 26 y 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde. Sin embargo, no se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas puede afectar la percepción del sol, que saldrá a las 08:02 y se ocultará a las 19:31.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable del norte. Las condiciones son ideales para actividades en interiores, aunque quienes deseen salir deben estar preparados para el viento y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.