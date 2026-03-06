El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una probabilidad de lluvia escasa. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un registro de solo 0.1 mm. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 8 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 47% y el 85% a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 10 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en el resto de la jornada. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

La salida del sol se producirá a las 08:00, mientras que el ocaso está previsto para las 19:30, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los habitantes deben estar preparados para un día mayormente gris, pero sin preocupaciones significativas por lluvias o tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.