El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia escasa durante las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Este ambiente fresco y húmedo se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 81%, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual.

A lo largo de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 10% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm de lluvia. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá presentando un aspecto gris y denso.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 15 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá en niveles aceptables, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 08:01, y el ocaso será a las 19:30, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la densa cobertura nubosa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que se mantengan alrededor de los 8 grados. La humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo. En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con escasas posibilidades de lluvia y un viento notable del norte, lo que invitará a los residentes a abrigarse adecuadamente si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.