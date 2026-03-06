El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas durante la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a aparecer, aunque la cobertura seguirá siendo significativa.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del norte con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en su punto máximo, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 54% y el 78% a lo largo del día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas del día, pero sin acumulación significativa esperada. En general, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes de Ribadumia disfruten de un día mayormente seco.

El viento, además de ser un factor a considerar por su velocidad, también será constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 13 y 30 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en áreas abiertas. Las condiciones del viento son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las rachas más fuertes.

En resumen, Ribadumia experimentará un día nublado con temperaturas frescas y un viento notable. Aunque no se esperan lluvias significativas, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y ventoso, ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre con las debidas precauciones.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.