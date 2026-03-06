El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de precipitación que se estima en un 5% entre la 1 y las 7 de la mañana. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 11 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. A medida que avance la jornada, la humedad se situará en torno al 56% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 43 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. A pesar de la brisa, las condiciones no se prevén como adversas, aunque se recomienda precaución en actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a una ligera mejora en la visibilidad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 5% durante la mañana, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente gris, las condiciones climáticas no se tornarán severas.

En resumen, Redondela experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas estables y un viento moderado del norte. Las posibilidades de lluvia son mínimas, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades diarias sin mayores inconvenientes. Se aconseja a la población que se vista adecuadamente para el tiempo fresco y que esté atenta a las condiciones del viento, especialmente si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.