El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una serie de variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción de "muy nuboso" que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, proporcionando un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos del norte, que alcanzarán velocidades de hasta 31 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 10% durante la mañana y se reduce a cero en las horas posteriores.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 79%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento. A lo largo del día, se prevé que la humedad disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría influir en la percepción del frío.

En cuanto a la visibilidad, se espera que las condiciones sean adecuadas, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. No se anticipan tormentas ni eventos climáticos severos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque gris.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá en su estado nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer breves momentos de claridad. El ocaso se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque no será soleado, ofrecerá un ambiente fresco y tranquilo para los habitantes de Pontevedra.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, vientos moderados y una baja probabilidad de precipitaciones. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad, aprovechando la tranquilidad que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.