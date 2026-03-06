El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y escasa probabilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, pero las condiciones de lluvia se mantendrán mínimas, con un 15% de probabilidad de precipitación entre la 1 y las 7 de la mañana.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del norte con velocidades que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y bajando ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 60% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

El viento, que será un factor notable hoy, soplará del norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero seguirá siendo notable, con rachas de hasta 39 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente si planean salir.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un viento notable del norte. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, así que es aconsejable abrigarse bien si se sale al exterior.

