El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 7 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 8 y 13 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 39 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 10% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en el transcurso de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es poco probable que se materialice en cantidades significativas. Por lo tanto, es un buen día para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de que el cielo permanezca cubierto.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes altas puede afectar la claridad del cielo. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 8 grados.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un leve riesgo de lluvia en las primeras horas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y que disfruten de las actividades al aire libre, teniendo en cuenta el abrigo necesario para las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.