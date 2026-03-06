El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un leve aumento a 7 grados hacia la mañana y llegando a un máximo de 11 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, oscilando entre 2 y 6 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será notable, especialmente en las primeras horas.

El cielo estará cubierto durante gran parte del día, con un predominio de nubes altas en la tarde y la noche. A pesar de que la probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas, se espera que la lluvia sea prácticamente inexistente, ya que las mediciones indican que la precipitación acumulada será de solo 0.5 mm en la madrugada, y se mantendrá en cero durante el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones no serán propensas a lluvias significativas.

El viento soplará del norte, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las velocidades del viento se mantendrán entre 31 y 43 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean salir durante las horas más ventosas.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos mayormente cubiertos y temperaturas que rondarán los 6 grados, manteniendo la sensación térmica en torno a los 3 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se prevé que traiga lluvias.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas estables y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de clima invernal, aunque sin precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.