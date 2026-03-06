El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, oscilando entre el 75% y el 79%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ligero aumento en la sensación térmica, aunque el ambiente seguirá siendo fresco. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará del norte, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de nubes altas que permitirán la entrada de algo de luz solar, aunque de manera limitada. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 56% al 66%, lo que podría generar un ambiente algo más seco en comparación con las primeras horas del día.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 19:30, momento en el cual el cielo podría presentar un espectáculo de colores atenuados debido a la presencia de nubes. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán a 8 grados, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con un leve riesgo de lluvias y un viento notable del norte. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para las condiciones frescas y ventosas que se anticipan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.