El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de que se registren algunas precipitaciones, aunque estas serán mínimas, con un total estimado de 0.7 mm en el periodo de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 7 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 12 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 68% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad que variará entre 10 y 18 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 43 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque las posibilidades de lluvia son escasas, es recomendable estar preparados para un día gris y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.