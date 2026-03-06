El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, aunque se espera que en algunas horas se presenten intervalos de nubes más densas, especialmente en la tarde, cuando el cielo se tornará más nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 64% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 21 y 28 km/h en las primeras horas, alcanzando su máxima intensidad en la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h durante la tarde y la noche. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Oia disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, dado el viento y las temperaturas frescas.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables en la tarde, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca del norte.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.