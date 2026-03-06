El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será notable, comenzando con un estado de cielo nuboso que se mantendrá hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 79% y descenderá a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, las condiciones serán relativamente cómodas para actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 20 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 50 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mantener el calor, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:31, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frescor se intensifique. Sin embargo, no se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y fresco, ideal para actividades que no requieran de un sol radiante. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán disfrutar de un ambiente agradable, aunque es recomendable estar preparado para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.