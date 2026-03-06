El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, O Porriño se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se situará alrededor del 80% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada.

El cielo estará cubierto, con predominancia de nubes altas y muy nubosas, lo que limitará la visibilidad del sol. A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 10% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque las lluvias serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente fresco.

La humedad, aunque alta al inicio del día, irá disminuyendo, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cómoda. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de O Porriño se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado con temperaturas frescas y un ligero riesgo de lluvia en la mañana. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, aunque el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, llevar una chaqueta ligera para combatir el frescor del viento.

