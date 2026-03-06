El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Sin embargo, se ha registrado un aviso de "Ip" en el periodo de las 6 a las 7 de la mañana, lo que podría indicar la posibilidad de algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipa que esto afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 26 y 47 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana. Esta brisa fresca puede proporcionar un alivio ante la alta humedad, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado con temperaturas frescas y alta humedad, sin precipitaciones significativas. Las condiciones de viento del norte aportarán un toque fresco al ambiente, lo que podría ser un alivio para los residentes y visitantes. Se recomienda a todos aquellos que salgan a disfrutar del día que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que tengan en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.