El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas dominen el panorama. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, la combinación de nubes altas y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La salida del sol se producirá a las 08:02 y el ocaso será a las 19:31, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de la jornada. A medida que avance la tarde, la visibilidad será adecuada, aunque el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la percepción del sol.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como fresco y ventoso, con cielos cubiertos y temperaturas moderadas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.