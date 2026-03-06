El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la cobertura nubosa, no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que sugiere un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 42 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Se aconseja tener precaución al realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más intenso.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 8 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque nublado, se presenta sin complicaciones meteorológicas significativas.

En resumen, el día en Mos será fresco y cubierto, con temperaturas estables y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.